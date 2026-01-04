Celina Leão lamenta morte do desembargador Maurício Miranda

Segundo a vice-governadora, Maurício Miranda foi um "jurista respeitado e referência no meio jurídico - (crédito: Reprodução/MPDFT)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, manifestou pesar pela morte do desembargador Maurício Silva Miranda, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Ele faleceu na manhã deste domingo (4/1), enquanto estava internado em Goiânia.

Em publicação no X (antigo Twitter), Celina Leão destacou a relevância da trajetória do magistrado e a contribuição dele ao sistema de Justiça. “O Governo do Distrito Federal manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador Maurício Silva Miranda, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, escreveu. A vice-governadora ressaltou ainda que Maurício Miranda foi um “jurista respeitado e referência no meio jurídico”, com atuação marcada pela defesa da Justiça e pelo compromisso ético ao longo da carreira, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário.

Na mensagem, a vice-governadora também prestou solidariedade à família, amigos e colegas de magistratura e do Ministério Público, desejando conforto neste momento de luto.

Perfil

Maurício Silva Miranda tinha 60 anos e construiu uma carreira de destaque no DF, especialmente por sua atuação como promotor do Tribunal do Júri. Esteve à frente de casos de grande repercussão, como o julgamento dos assassinos do jornalista Mário Eugênio, o caso dos jovens que atearam fogo no índio Galdino e o chamado Crime da 113 Sul.

Em maio de 2023, foi nomeado desembargador do TJDFT pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo quinto constitucional destinado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). No tribunal, integrava a 7ª Turma Cível e a 1ª Câmara Cível.

Natural de Goiás, Maurício Miranda era formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB) e em economia pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). Também era mestre em direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Ingressou na carreira de promotor de Justiça em 1991, inicialmente no Ministério Público de Goiás (MPGO), antes de atuar no MPDFT.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, passou pelo Júri de Taguatinga e de Brasília, pela Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-Vida), pela Procuradoria de Justiça Cível, além de integrar o Conselho Superior e a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT. Também foi professor de direito penal por mais de 15 anos.

