Após perseguição, PM prende motoqueiro com extensa ficha criminal

A moto foi recolhida ao depósito do DER - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu na tarde deste domingo (5/1) um motociclista com diversas passagens policiais após ação de fiscalização de trânsito na Candangolândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação contra o suspeito teve início após o homem desobedecer ordens de parada em ocorrências anteriores no Gama e na própria cidade em que foi preso. Após a segunda ordem de parada, na Candangolândia, o motociclista começou a conduzir o veículo de forma irresponsável, realizando manobras e costurando entre os carros por cerca de 5 km.

Um cerco policial foi realizado para tentar capturar o bandido, que resultou em sua captura nas imediações do Park Shopping, na EPIA Sul. Durante a abordagem, as equipes policiais constataram que o indivíduo não possuía habilitação para dirigir.

Leia também: Amigos fazem homenagem a família de Samambaia que morreu em acidente na Bahia

Três autuações de trânsito foram aplicadas, e a moto foi removida ao depósito do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O veículo tinha débitos a superiores a R$7 mil. Também foi constatado que o homem possui diversas passagens por furto, tráfico e porte ilegal de arma.