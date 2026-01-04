Filho de vice-prefeito de cidade no Piauí é encontrado morto em Sobradinho II

Um homem foi encontrado morto em uma parada de ônibus na Grande Colorado, em Sobradinho II, na DF-150, por volta das 7h deste domingo (4/1). Segundo informações da PCDF, a vítima foi identificada como João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, 32 anos, filho do vice-prefeito George Moura (PSD), do município Isaías Coelho, no Piauí.

João Emmanuel apresentava ferimentos na região do rosto. As causas da morte ainda estão sendo investigadas.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a equipe foi acionada para investigar o caso nas proximidades da entrada do Parque dos Dinossauros, no Grande Colorado.

Ao chegar ao local informado por populares, guarnições do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) já estavam atuando na ocorrência e constataram o óbito de João Emmanuel. Perícias preliminares de equipes da PCDF foram definidas como “inconclusivas”. Essa mesma perícia identificou diversas lesões no rosto da vítima, principalmente, na região dos olhos.

Quem era João?

João Emmanuel era professor e lecionava no Instituto São José, colégio particular em Sobradinho. O perfil oficial da instituição emitiu uma nota de pesar no Instagram. “João não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa instituição”, afirma a nota.

Na publicação do colégio, colegas também prestaram condolências em homenagem a João. “Hoje, meu coração está em luto. Nos despedimos do João, um amigo querido, daqueles que a gente leva para a vida”, diz um dos comentários.

Por meio de uma nota no perfil oficial da prefeitura, o prefeito Waldemar Mauriz Filho se solidarizou com a perda do vice. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos [...] Que João Emanuel Moura descanse em paz e que sua memória permaneça viva nos corações de todos.”





