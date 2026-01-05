Pedestre é atropelado próximo à tesourinha da SQS 202

Não há informações sobre a dinâmica do acidente - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um pedestre foi atropelado na manhã desta segunda-feira (5/1), próximo ao acesso à tesourinha da Quadra SQS 202, da Asa Sul. Logo após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado. A vítima foi atingida por um veículo Peugeot 206, de cor prata. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

As equipes de socorro avaliaram o homem no local e o transportaram para hospital da região em estado consciente e orientado. O condutor do carro também foi avaliado, mas não precisou de atendimento.

Após isso, os bombeiros militares permaneceram no local para o controle do tráfego e preservação da cena do acidente, aguardando a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que assumiu os cuidados do local.