Motorista embriagado é preso após tentar fugir de fiscalização no DF

Um motorista embrigado foi preso após fugir de uma fiscalização do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e atropelar um motociclista na via de ligação entre a L2 Norte e a L2 Sul. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o incidente teve início quando o condutor visualizou o bloqueio e realizou uma manobra brusca de marcha à ré para fugir em alta velocidade.

Durante a fuga, o veículo atingiu um motociclista, que foi derrubado na avenida. Sem prestar auxílio à vítima, o condutor ingressou na contramão na L2 Sul. Uma equipe do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) iniciou o acompanhamento tático e conseguiu interceptar o veículo na altura da 601 Sul. A ação ocorreu durante a operação Álcool Zero, na noite do último sábado (3/1).

Ao ser detido, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro oferecido pelos policiais. Diante da recusa e dos sinais de alteração psicomotora, o homem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). O exame pericial do Instituto de Medicina Legal (IML) confirmou o estado de embriaguez.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa e evasão do local de acidente. Além dos procedimentos criminais, ele foi autuado por direção perigosa e abandono de vítima; o veículo foi removido ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

