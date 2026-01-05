Embaixada dos EUA emite alerta sobre manifestações em Brasília

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta nesta segunda-feira (5/12) informando sobre a previsão de manifestações em frente à sede diplomática estadunidense em Brasília. O protesto está marcado para as 17h e ocorre em reação às ações do governo dos Estados Unidos na Venezuela.

Segundo o comunicado, atos semelhantes também estão previstos para ocorrer no mesmo dia em frente ou nas proximidades dos consulados norte-americanos em outras capitais do país, como Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, em horários escalonados ao longo da tarde.

A representação diplomática norte-americana alerta que novas manifestações da mesma natureza podem ocorrer nos próximos dias em diferentes regiões do Brasil. Diante disso, cidadãos dos Estados Unidos foram orientados a evitar as áreas onde houver protestos e a redobrar a atenção nas proximidades.

De acordo com a Embaixada, as autoridades brasileiras de segurança pública estão cientes das mobilizações e acompanham a situação. O histórico desse tipo de manifestação no país indica que os atos costumam ser pacíficos e organizados, mas o comunicado ressalta que aglomerações podem se tornar imprevisíveis.

Entre as recomendações estão evitar locais de protesto, manter discrição, acompanhar a cobertura da mídia local, ficar atento ao entorno e planejar tempo adicional para deslocamentos, especialmente em regiões próximas à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Além da manifestação prevista em frente à embaixada dos EUA, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) Honestino Guimarães, da Universidade de Brasília (UnB), realizará ato nas proximidades do Museu Nacional, às 17h.