Carro colide com placa e condutor é levado inconsciente ao hospital

A vítima, não identificada, foi levada pelos bombeiros para o hospital de referência da região - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um carro de passeio colidiu com uma placa de sinalização na manhã desta segunda-feira (5/1), na BR-070, na altura do Condomínio Privê, sentido Águas Lindas de Goiás. A vítima, que não foi identificada, foi transportada inconsciente para um hospital da região pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem ao local da ocorrência os bombeiros encontraram o carro, um Fiat Mobi, danificado após a batida e caído na lateral da via. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

As equipes do CBMDF interditaram o acostamento e isolaram a área da batida, garantindo a segurança de outros motoristas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo controle do tráfego e pela guarda do local.

