Operação Rescaldo flagra motoristas alcoolizados no Túnel Rei Pelé

As equipes de policiamento e fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagraram sete condutores alcoolizados no Túnel Rei Pelé, sentido Ceilândia, ao amanhecer de domingo (4).

A ação, que durou alguns minutos, foi realizada por volta das 5h com o objetivo de surpreender condutores que ingerem bebida alcoólica e escolhem voltar de madrugada com o objetivo de escapar das blitzes.

Durante a Operação Rescaldo, que contou com o apoio da Polícia Militar, os agentes autuaram ainda outros quatro condutores que estavam com a CNH vencida há mais de 30 dias, seis por infrações diversas e dois que conduziam veículo não licenciado.

Outros 22 condutores alcoolizados também foram flagrados pela fiscalização do Detran-DF durante o fim de semana em Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga.

Dormiu ao volante

Ainda na madrugada de domingo, agentes do Detran-DF atenderam uma ocorrência de sinistro sem vítima, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à residência oficial do governador. O motorista dirigia sob efeito de álcool, dormiu ao volante e colidiu com a viatura do Detran. Outra equipe foi acionada e conduziu o motorista à delegacia. Além de responder por direção sob influência de álcool, o condutor responderá pelo dano ao patrimônio público.



