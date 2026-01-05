IPVA 2026 DF: saiba como consultar valores e pagar com desconto máximo

A previsão da Seac é arrecadar até R$ 2,14 bilhões em 2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Proprietários de veículos já podem consultar o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 no Distrito Federal. Também é possível consultar o calendário de vencimentos do imposto para se organizar nas finanças.

A Secretaria de Economia (Seac) informa que para obter o desconto de 10% é necessário que o motorista pague o IPVA dentro do prazo limite definido a partir da placa do veículo. O desconto não está disponível em caso de débito em aberto do exercício anterior.

Para consultar o boleto, é necessário acessar o portal da Receita e clicar na aba “Emitir IPVA”. Em seguida, o contribuinte deve inserir os 11 dígitos do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

O pagamento deve ser feito a partir de 23 de fevereiro e pode ser feito em parcela única ou em até seis parcelas. A previsão da Seac é arrecadar até R$ 2,14 bilhões em 2026.



