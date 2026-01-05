Polícia não descarta nenhuma linha de investigação em morte do filho de vice-prefeito

João Emmanuel foi encontrado morto perto de uma parada de ônibus em Sobradinho - (crédito: Redes sociais)

A Polícia Civil do DF (PCDF) não descarta nenhuma linha de investigação na morte do professor João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, 32 anos. O analista de disciplina do Instituto São João, de Sobradinho, foi encontrado sem vida e com graves lesões no rosto ao lado de uma parada de ônibus, nesse domingo (4/1).

João Emmanuel é filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho, no Piauí, George Moura, mas morava com parentes na capital federal. A parada onde estava o corpo do rapaz fica próximo à casa dele. Segundo as investigações, João estava na residência da irmã e solicitou um carro por aplicativo para voltar para casa.

Às 5h50 da manhã de domingo, João subiu uma pequena ladeira, chegou em casa, onde deixou a mochila com o celular e, depois, saiu novamente. Momentos depois, foi encontrado morto. O Correio apurou que o rosto de João Emmanuel apresentava muitos hematomas e inchaços, o que faz a polícia caminhar para uma investigação de crime violento.

O corpo de João foi encontrado por volta das 6h. Ao chegar ao local, os bombeiros viram a vítima caída ao solo. O óbito foi constatado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), nenhuma linha de investigação é descartada. Investigadores foram às ruas em busca de imagens de câmeras de segurança. O celular de João também foi encaminhado à perícia para análise.

“Estamos trabalhando para identificar a possível autoria e a motivação. Aguardamos, ainda, o resultado dos laudos periciais”, pontuou. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso.

