Vendedor de gás é encontrado morto com golpes de chave de fenda

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um vendedor de gás ocorrido dentro de uma casa, no Incra 9. O corpo de Enrique Silva, 37 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (5/1), com golpes de chaves de fenda.
Segundo informações preliminares, um vizinho notou que o portão da casa de Enrique estava aberto por um longo período. Ao entrar na residência, deparou-se com o corpo do rapaz.
Ao Correio, um morador próximo contou que Enrique era discreto e passava mais tempo trabalhando do que em casa. Eram raras as vezes que a vítima convidava amigos para dentro de casa. O caso segue em investigação pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).