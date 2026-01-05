InícioCidades DF
HOMICÍDIO

Vendedor de gás é encontrado morto com golpes de chave de fenda

O corpo de Enrique Silva, 37 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (5/1), com golpes de chaves de fenda, dentro de uma casa, no Incra 9

Vendedor de gás, Enrique Silva é encontrado morto com golpes de chave de fenda - (crédito: Redes Sociais)
Vendedor de gás, Enrique Silva é encontrado morto com golpes de chave de fenda - (crédito: Redes Sociais)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um vendedor de gás ocorrido dentro de uma casa, no Incra 9. O corpo de Enrique Silva, 37 anos, foi localizado na tarde desta segunda-feira (5/1), com golpes de chaves de fenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações preliminares, um vizinho notou que o portão da casa de Enrique estava aberto por um longo período. Ao entrar na residência, deparou-se com o corpo do rapaz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, um morador próximo contou que Enrique era discreto e passava mais tempo trabalhando do que em casa. Eram raras as vezes que a vítima convidava amigos para dentro de casa. O caso segue em investigação pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/01/2026 16:55 / atualizado em 05/01/2026 16:55
SIGA
x