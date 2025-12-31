InícioCidades DF
operação

Técnico de enfermagem é preso por traficar drogas durante folgas do trabalho

Investigado trabalhava em hospital privado de Brasília e aproveitava o descanso para vender entorpecentes em via pública de Samambaia Norte

Suspeito foi preso por tráfico de drogas em Samambaia Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)
Suspeito foi preso por tráfico de drogas em Samambaia Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas na região das quadras QR 613 e 615 de Samambaia Norte. O suspeito, que atua profissionalmente como técnico de enfermagem em um hospital privado da capital, utilizava seus períodos de folga para comercializar entorpecentes. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (31/12). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o monitoramento, policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) flagraram o homem em atividade ilícita. Na ocasião, ele realizava vendas de maconha para usuários da região. Um dos compradores foi abordado logo após a transação, portando uma porção da droga adquirida por R$ 10.

Na ação, a PCDF apreendeu diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular. O material foi encaminhado à perícia e servirá como prova no inquérito. O técnico de enfermagem foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

A operação, cuja investigação durou cerca de um mês, foi batizada de 'Escala Verde' em referência ao esquema montado pelo suspeito, que conciliava a rotina hospitalar com a venda de drogas em via pública quando não estava em plantão. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 31/12/2025 19:03
SIGA
x