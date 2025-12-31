Técnico de enfermagem é preso por traficar drogas durante folgas do trabalho

Suspeito foi preso por tráfico de drogas em Samambaia Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas na região das quadras QR 613 e 615 de Samambaia Norte. O suspeito, que atua profissionalmente como técnico de enfermagem em um hospital privado da capital, utilizava seus períodos de folga para comercializar entorpecentes. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (31/12).

Durante o monitoramento, policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) flagraram o homem em atividade ilícita. Na ocasião, ele realizava vendas de maconha para usuários da região. Um dos compradores foi abordado logo após a transação, portando uma porção da droga adquirida por R$ 10.

Na ação, a PCDF apreendeu diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e um aparelho celular. O material foi encaminhado à perícia e servirá como prova no inquérito. O técnico de enfermagem foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

A operação, cuja investigação durou cerca de um mês, foi batizada de 'Escala Verde' em referência ao esquema montado pelo suspeito, que conciliava a rotina hospitalar com a venda de drogas em via pública quando não estava em plantão.

