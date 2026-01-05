Assassino do filho de vice-prefeito é preso; autor confessa crime

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (5/1), um homem de 24 anos suspeito de cometer um homicídio qualificado após uma sequência de agressões extremamente violentas contra João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, 32 anos, filho do vice-prefeito George Moura (PSD), do município Isaías Coelho, no Piauí.

O crime ocorreu na manhã do domingo (4/1), mas as investigações apontam que a vítima já estava em estado grave quando foi deixada agonizando em uma parada de ônibus na DF-150, na região do Grande Colorado.

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), responsável pelo caso, a vítima foi brutalmente espancada com socos e chutes e teve o rosto repetidamente pisoteado pelo autor. As agressões concentraram-se principalmente na região da face, causando múltiplas lesões, sobretudo ao redor dos olhos, o que indica um ataque intenso e contínuo. Após o espancamento, o agressor, que não teve o nome divulgado, deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro, mesmo com a vítima ainda viva.

Desde o momento em que o corpo foi encontrado, policiais civis iniciaram diligências ininterruptas para esclarecer o crime. Testemunhos, análise do local e levantamentos preliminares permitiram que os investigadores identificassem o suspeito. A prisão foi efetuada na noite do dia seguinte ao homicídio, e o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Durante interrogatório, segundo a polícia, o preso deu uma versão considerada contraditória. Ele afirmou que estaria apenas tentando conseguir uma carona para ir ao trabalho quando se envolveu em uma discussão com a vítima. Segundo o relato, após o desentendimento, ele teria partido para a agressão física, derrubando o homem no chão e passando a desferir golpes violentos. Mesmo percebendo que a vítima permanecia caída e agonizando, o autor afirmou que deixou o local e seguiu normalmente para o trabalho.

As investigações também apontaram a participação indireta de um terceiro envolvido. O patrão do agressor, que mora nas proximidades de onde o crime ocorreu, teria auxiliado o autor logo após as agressões. De acordo com a Polícia Civil, esse homem chegou a presenciar a vítima ainda com sinais de vida, mas, mesmo assim, ajudou o agressor a deixar a região. Ele foi autuado pelo crime de favorecimento pessoal, por ter auxiliado o autor após o delito, mas foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer à Justiça quando convocado.

O crime veio à tona após populares acionarem as autoridades ao encontrarem um homem caído em uma parada de ônibus, nas proximidades da entrada do Parque dos Dinossauros, no Grande Colorado. Equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram enviadas ao local, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Civil realizou perícias preliminares, que foram classificadas como inconclusivas naquele momento, embora tenham identificado diversas lesões no rosto da vítima, compatíveis com agressões físicas severas.

Quem era João?

A vítima foi identificada como João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, de 32 anos. Ele era professor e lecionava no Instituto São José, colégio particular localizado em Sobradinho. A morte de João Emmanuel causou forte comoção entre alunos, colegas de trabalho e moradores da região. Em nota publicada nas redes sociais, o colégio lamentou a perda e destacou o impacto do professor na comunidade escolar. “João não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa instituição”, afirmou a escola.

Nas redes sociais, amigos e colegas também prestaram homenagens. Mensagens de despedida ressaltaram o carinho, a dedicação à docência e a convivência próxima que João Emmanuel mantinha com alunos e professores. “Nos despedimos de um amigo querido, daqueles que a gente leva para a vida”, escreveu um colega.

João Emmanuel era filho do vice-prefeito de Isaías Coelho, no Piauí, George Moura (PSD). A prefeitura do município também se manifestou por meio de nota oficial, na qual o prefeito Waldemar Mauriz Filho expressou solidariedade à família. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos. Que João Emmanuel descanse em paz e que sua memória permaneça viva nos corações de todos”, diz o texto.