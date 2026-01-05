Professor foi espancado, pisoteado e abandonado ainda vivo por serralheiro

O analista de disciplina João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, 32 anos, foi morto ao ser espancado com socos, chutes e pisoteios no rosto. A afirmação foi dada à polícia pelo próprio autor do crime, um serralheiro. Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam o homem no fim da tarde desta segunda-feira (5/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

À polícia, o homem descreveu a dinâmica do crime. Disse que, nas primeiras horas da manhã desse domingo (4/1), estacionou o carro perto do ponto de ônibus, em Sobradinho 2, para buscar o patrão, como era habitual. De acordo com essa versão, João teria feito a ele uma proposta íntima, o que o teria irritado.

O autor desceu do carro e deu início a uma série de ataques à vítima. João levou socos, chutes e teve o rosto pisoteado. Depois, foi deixado agonizando. Após o espancamento, o agressor, que não teve o nome divulgado, deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro, mesmo com a vítima ainda viva.

Desde o momento em que o corpo foi encontrado, policiais civis iniciaram diligências ininterruptas para esclarecer o crime. Testemunhos, análise do local e levantamentos preliminares permitiram que os investigadores identificassem o suspeito.

As investigações também apontaram a participação indireta do patrão do agressor. Ele foi autuado pelo crime de favorecimento pessoal, por ter auxiliado o autor após o delito, mas foi liberado após assinar um termo de compromisso para comparecer à Justiça quando convocado.



Quem era João?



João Carvalho lecionava no Instituto São José, colégio particular localizado em Sobradinho. A morte do professor causou forte comoção entre alunos, colegas de trabalho e moradores da região. Em nota publicada nas redes sociais, o colégio lamentou a perda e destacou o impacto do professor na comunidade escolar. “João não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa instituição”, afirmou a escola.

Nas redes sociais, amigos e colegas também prestaram homenagens. Mensagens de despedida ressaltaram o carinho, a dedicação à docência e a convivência próxima que João Emmanuel mantinha com alunos e professores. “Nos despedimos de um amigo querido, daqueles que a gente leva para a vida”, escreveu um colega.

João Emmanuel é filho do vice-prefeito de Isaías Coelho, no Piauí, George Moura (PSD). A prefeitura do município também se manifestou por meio de nota oficial, na qual o prefeito Waldemar Mauriz Filho expressou solidariedade à família: “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos. Que João Emmanuel descanse em paz e que sua memória permaneça viva nos corações de todos”, diz o texto.

