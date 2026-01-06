Vídeo mostra assassino de professor momentos antes do crime

O suspeito de agredir e matar o professor João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, de 32 anos, foi identificado como Guilherme Silva Teixeira, 24. Câmeras de segurança da região registraram o homem momentos antes do crime. Veja:

No vídeo é possível ver Guilherme, que confessou ter agredido brutalmente João Emmanuel, caminhando próximo ao local do crime, na região do Grande Colorado. O professor foi encontrado em estado grave agonizando em uma parada de ônibus na DF-150.

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), responsável pelo caso, a vítima foi brutalmente espancada com socos e chutes e teve o rosto repetidamente pisoteado pelo autor. As agressões concentraram-se principalmente na região da face, causando múltiplas lesões, sobretudo ao redor dos olhos, o que indica um ataque intenso e contínuo. Após o espancamento, o agressor, deixou o local sem prestar qualquer tipo de socorro, mesmo com a vítima ainda viva.

Durante interrogatório, segundo a polícia, Guilherme deu uma versão considerada contraditória. Ele afirmou que estaria apenas tentando conseguir uma carona para ir ao trabalho quando se envolveu em uma discussão com a vítima. Segundo o relato, após o desentendimento, ele teria partido para a agressão física, derrubando o homem no chão e passando a desferir golpes violentos. Mesmo percebendo que a vítima permanecia caída e agonizando, o autor afirmou que deixou o local e seguiu normalmente para o trabalho.

O suspeito foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (5/1), e ainda vai passar por audiência de custódia.