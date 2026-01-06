Passageiros reclamam de falhas e atrasos no Metrô-DF nesta terça (6)

Passageiros do metrô do Distrito Federal enfrentaram uma manhã de transtornos nesta terça-feira (6/1) devido a falhas na operação do sistema. Usuários do transporte apontam longos atrasos, trens lotados e paradas prolongadas entre as estações, o que gerou reclamações e impacto direto na rotina dos trabalhadores. Ainda não há previsão de retorno normal.

O advogado Roy Lucas, de 62 anos, relatou a dificuldade enfrentada durante o deslocamento. Segundo ele, o trajeto que normalmente leva menos de 30 minutos acabou se estendendo por quase duas horas. “Peguei o trem às 8h na estação Ceilândia Sul e vou para 112 sul. Hoje, quase não consegui pegar o metrô com tanta gente disputando espaço. Isso é absurdo com a população”, disse.

Outro passageiro, Caio Santos, 21, também reclamou da situação e do custo do transporte público no Distrito Federal. “O que a gente leva em conta que é uma das passagens mais caras do Brasil e presta um serviço horrível”, afirmou.

Caio contou que embarcou na estação Ceilândia Norte às 7h30, em direção à Galeria. “Já avisei meus chefes que vou atrasar. Estou revoltado com essa situação, que precisa ser vista. Estamos em ano de eleição e tem muitas promessas, menos as soluções”, ressaltou.

Interrupção

De acordo com o Metrô-DF, uma falha técnica registrada na manhã desta terça-feira (6/1) provocou a interrupção temporária da operação no túnel da Estação Asa Sul. O problema ocorreu em um veículo de manutenção e, por questões de segurança, a circulação no trecho foi suspensa a partir das 9h45.

Com isso, todas as estações localizadas entre a 114 Sul e a Estação Central foram fechadas temporariamente. A Estação Asa Sul passou a funcionar como terminal, e os passageiros que seguiam em direção à Estação Central precisaram desembarcar no local e utilizar o Terminal Rodoviário para dar continuidade ao deslocamento.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que houve reforço na frota de ônibus que atende o Plano Piloto, com o objetivo de minimizar os impactos e absorver a demanda de passageiros afetados pela paralisação parcial do metrô.