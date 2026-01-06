Polícia desarticula grupo que financiava tráfico com furtos de carros no DF

Polícia desarticula grupo que financiava tráfico com furtos de veículos no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um grupo suspeito de financiar tráfico de drogas por meio de furtos de veículos no DF agora é alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Por meio da operação Wheel, iniciada nesta segunda-feira (6/1), a corporação cumpriu dois mandados de prisão preventiva, duas prisões em flagrante e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar.

Segundo a investigação, conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), o grupo era formado por quatro pessoas e atuava de maneira estruturada, com divisão de tarefas e ações concentradas durante a madrugada. Os suspeitos usavam veículos para se deslocar e cometer furtos, principalmente de estepes, ferramentas e acessórios automotivos, em regiões como Águas Claras e Taguatinga.

De acordo com a Polícia Civil, o dinheiro obtido com a venda dos itens furtados era destinado à compra de drogas, posteriormente comercializadas em Ceilândia. Para os investigadores, o esquema configurava um ciclo integrado de crimes, no qual delitos patrimoniais serviam para financiar diretamente o tráfico de entorpecentes.

Os mandados judiciais foram cumpridos em endereços de Ceilândia. Durante as buscas, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, após a apreensão de porções de maconha e haxixe, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão e outros indícios de comercialização de entorpecentes.

Também foram apreendidos celulares, veículos e uma motocicleta que estavam em poder dos investigados, além de outros objetos considerados relevantes para o inquérito. Todo o material foi encaminhado para perícia.

As apurações indicaram ainda a participação de um adolescente no grupo à época dos crimes. O menor está atualmente apreendido por envolvimento em um homicídio, o que, segundo a polícia, evidencia o grau de periculosidade e a complexidade da organização criminosa.