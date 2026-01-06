Colisão deixa duas pessoas feridas na DF-280 nesta terça (6/1)

Colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na DF 280, próximo às Furnas, em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (6/1), na DF 280, em Samambaia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas e uma aeronave de resgate.

No local, o motorista do carro branco, que caiu no canteiro de grama na lateral da pista, estava preso às ferragens. Após o isolamento do local, as equipes iniciaram a retirada da vítima de acordo com o protocolo de trauma. O homem foi transportado em estado grave para uma unidade de saúde. O outro motorista também foi transportado para o hospital, mas estava consciente e orientado.

Duas faixas foram interditadas para o atendimento. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) ficou responsável pelo local.







