InícioCidades DF
TRÂNSITO

Colisão deixa duas pessoas feridas na DF-280 nesta terça (6/1)

Os dois motoristas envolvidos no sinistro de trânsito foram encaminhados ao hospital. Um deles chegou a ficar preso nas ferragens e ficou em estado grave

Colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na DF 280, próximo às Furnas, em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na DF 280, próximo às Furnas, em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (6/1), na DF 280, em Samambaia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas e uma aeronave de resgate.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No local, o motorista do carro branco, que caiu no canteiro de grama na lateral da pista, estava preso às ferragens. Após o isolamento do local, as equipes iniciaram a retirada da vítima de acordo com o protocolo de trauma. O homem foi transportado em estado grave para uma unidade de saúde. O outro motorista também foi transportado para o hospital, mas estava consciente e orientado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Duas faixas foram interditadas para o atendimento. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) ficou responsável pelo local.

  • Colisão deixa dois feridos na DF-280
    Colisão deixa dois feridos na DF-280 CBMDF/Divulgação
  • Colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na DF 280, próximo às Furnas, em Samambaia
    Colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na DF 280, próximo às Furnas, em Samambaia CBMDF/Divulgação
  • O motorista do carro branco ficou preso às ferragens e foi transportado em estado grave
    O motorista do carro branco ficou preso às ferragens e foi transportado em estado grave CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 06/01/2026 11:37
SIGA
x