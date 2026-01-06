Falha técnica fecha estações do Metrô da 114 Sul até a Central

Uma falha técnica registrada na manhã desta terça-feira (6/1) provocou a interrupção temporária da operação do Metrô-DF no túnel da Estação Asa Sul. O problema ocorreu em um veículo de manutenção e por questões de segurança, a circulação no trecho foi suspensa a partir das 9h45.

Segundo informações da Metrô-DF, enquanto o sistema não for normalizado, todas as estações localizadas entre a 114 Sul e a Estação Central permanecerão fechadas. A decisão tem como objetivo permitir uma atuação mais rápida das equipes técnicas e reduzir riscos aos usuários do sistema metroviário do DF.

Com a interrupção, a Estação Asa Sul passa a funcionar como terminal a partir das 9h45. Assim, os passageiros que seguem em direção à Estação Central devem desembarcar na Asa Sul e utilizar o Terminal Rodoviário para dar continuidade ao deslocamento.

Para minimizar os impactos aos passageiros, a pasta informou que houve reforço na frota de ônibus que atende o Plano Piloto, em busca de absorver a demanda de passageiros afetados pela paralisação parcial do metrô.

