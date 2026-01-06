Saiba como ter acesso aos cartões Creche, Material Escolar e Uniforme

O Cartão Creche atende alunos de 4 meses a 3 anos e 11 meses, e valores variam de R$ 920,29 a R$ 1.472,46 - (crédito: Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Com o início do ano letivo na rede pública do Distrito Federal marcado para fevereiro, famílias podem contar com três benefícios importantes para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola: os cartões Creche, Material Escolar e Uniforme Escolar. Coordenados pela Secretaria de Educação (SEEDF), os auxílios atendem a públicos distintos, desde a primeira infância até o ensino médio, com concessão automática ou mediante solicitação.

Os programas atuam em cenários diferentes, mas complementares. Enquanto o Cartão Creche amplia o acesso à educação infantil, o Cartão Material Escolar e o Cartão Uniforme Escolar garantem que estudantes já matriculados possam adquirir itens essenciais para o início das atividades escolares.

Cartão Creche

O Cartão Creche é voltado para a educação infantil e foi criado para atender à demanda por vagas no setor. Ele é um auxílio financeiro mensal, destinado ao pagamento de mensalidades em creches privadas credenciadas, enquanto a criança aguarda vaga na rede pública. O benefício atende a alunos de 4 meses a 3 anos e 11 meses e tem valores que variam conforme a etapa: R$ 1.472,46 para berçário I; R$ 1.051,76 para berçário II; e R$ 920,29 para maternal I e II.

Para fazer a solicitação, o responsável legal deve fazer a pré-inscrição pelo telefone 156 ou pelo Portal Cidadão. Em seguida, é necessário comparecer à Unidade Regional de Planejamento Educacional e Tecnologia na Educação da Coordenação Regional de Ensino escolhida, com documentos da criança e do responsável, como CPF, certidão de nascimento, caderneta de saúde e comprovante de residência. As solicitações entram em um cadastro único e são classificadas conforme critérios sociais e tempo de espera.

Cartão Material Escolar

O Cartão Material Escolar concede um crédito anual para compra exclusiva de materiais em papelarias credenciadas. O benefício é automático para estudantes de 4 a 17 anos matriculados na rede pública e pertencentes a famílias beneficiárias do Bolsa Família. Os valores são de R$ 320 para educação infantil e ensino especial e de R$ 240 para o ensino médio. Não é necessário solicitar o benefício, desde que o estudante esteja matriculado e com os dados atualizados. O cartão físico deve ser retirado no Banco de Brasília, após consulta no aplicativo GDF Social. Em 2025, o programa beneficiou mais de 167 mil alunos, com investimento de R$ 51,5 milhões.

Cartão Uniforme Escolar

Esse cartão começa a ter vigência neste ano letivo. Ele é concedido automaticamente a todos os estudantes matriculados na educação básica da rede pública do DF, desde que os dados do estudante estejam atualizados na escola. A retirada do cartão também é feita no BRB, perante apresentação de documento de identificação com foto e CPF do responsável. A subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais informa que a entrega dos cartões começou dia 22 de dezembro e continua até dia 21 de janeiro. Já o crédito estará disponível a partir do dia 26.

A Secretaria de Educação orienta as famílias a manterem os dados atualizados nas escolas e nos sistemas oficiais para garantir o acesso aos benefícios, considerados fundamentais para a inclusão, o bem-estar e a permanência dos estudantes na rede pública do Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília