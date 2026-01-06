Após mais de 11 horas de interrupção, estações do metrô voltam a funcionar

Mais de 11 horas depois de interrupção, a circulação do metrô entre as estações 114 Sul e Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi normalizada. A informação foi confirmada pelo Metrô-DF.
As atividades foram suspensas às 9h45 desta terça-feira (6/1), após uma falha técnica. O problema ocorreu em um veículo de manutenção. A decisão teve como objetivo permitir uma atuação mais rápida das equipes técnicas e reduzir riscos aos usuários do sistema metroviário do DF.
Ao longo do dia, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal determinou o reforço imediato das frotas de ônibus para tentar atender a demanda de passageiros com destino ao Plano Piloto.
Por Darcianne Diogo
postado em 06/01/2026 21:39