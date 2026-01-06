InícioCidades DF
Após mais de 11 horas de interrupção, estações do metrô voltam a funcionar

As atividades foram suspensas às 9h45 desta terça-feira (6/1), após uma falha técnica. O problema ocorreu em um veículo de manutenção

06/12/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Uma falha técnica registrada na manhã desta terça-feira (6/1) provocou a interrupção temporária da operação do Metrô-DF no túnel da Estação Asa Sul. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Mais de 11 horas depois de interrupção, a circulação do metrô entre as estações 114 Sul e Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi normalizada. A informação foi confirmada pelo Metrô-DF.

As atividades foram suspensas às 9h45 desta terça-feira (6/1), após uma falha técnica. O problema ocorreu em um veículo de manutenção. A decisão teve como objetivo permitir uma atuação mais rápida das equipes técnicas e reduzir riscos aos usuários do sistema metroviário do DF.

Ao longo do dia, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal determinou o reforço imediato das frotas de ônibus para tentar atender a demanda de passageiros com destino ao Plano Piloto.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/01/2026 21:39
