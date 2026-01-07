GDF autoriza estudo técnico para VLT entre Taguatinga e Ceilândia

A governadora em exercício Celina Leão (PP) informou, nesta quarta-feira (7/1), que a autorização para o estudo técnico para a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando as cidades de Taguatinga e Ceilândia, será assinada nos próximos dias. Segundo a governante, o projeto é considerado viável para um possível próximo mandato e deve revitalizar as áreas centrais dessas regiões administrativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A governadora explicou que a liberação do estudo se trata de uma etapa estratégica para acelerar obras de grande porte, como a expansão do metrô. “Quando soltamos o estudo técnico do metrô até Santa Maria e Gama, ganhamos cerca de um ano e oito meses no cronograma da obra”, afirmou.

Celina disse que o mesmo modelo será adotado para o VLT. “Esse estudo é o primeiro passo para os projetos definitivos e para a licitação. Com isso, é uma obra que conseguimos entregar em dois ou três anos”, afirmou, ressaltando que a antecipação dos estudos reduz prazos e viabiliza investimentos estruturantes em mobilidade urbana.