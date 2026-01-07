Novo ano, novas chances: DF tem 686 vagas de emprego abertas

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

Começar o ano de carteira assinada pode estar mais perto para quem mora no Distrito Federal. As Agências do Trabalhador oferecem, nesta quarta-feira (7/1), 686 vagas de emprego, com oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários chegam a R$ 3,5 mil, a depender do cargo.

A remuneração mais alta do dia é para engenheiro civil, com uma vaga aberta em Taguatinga. Para concorrer, é preciso ter ensino superior na área, mas não é exigida experiência prévia. Já entre as funções com maior número de oportunidades estão cargos como repositor de mercadorias, que soma 30 vagas no Riacho Fundo. Nesse caso, basta ter ensino fundamental completo; não é necessário ter experiência, e o salário é de R$ 1,7 mil.

Quem quiser participar dos processos seletivos pode cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou procurar uma das 16 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma vaga do dia interesse, o cadastro continua valendo para futuras seleções, já que o sistema cruza automaticamente o perfil dos candidatos com as demandas das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar os espaços das Agências do Trabalhador para entrevistas também podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).