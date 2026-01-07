Campo sintético é inaugurado em Sobradinho nesta quarta (7/1)

Um campo esportivo de grama sintética foi inaugurado na Vila DNOCS, em Sobradinho, na manhã desta quarta-feira (7/1) com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP). Além da entrega da quadra, os projetos sociais que atuam na região receberam kits com bolas, chuteiras e luvas de goleiro.
Durante a inauguração, Celina Leão destacou o caráter simbólico e social da obra para a comunidade. Segundo ela, o espaço vai além do lazer e do esporte, contribuindo para a formação cidadã e a criação de memórias afetivas. “Tem gente que acha que um campo de futebol não é tão importante, mas ele traz saúde, vida e cria cidadania. É aqui que se constroem memórias afetivas e oportunidades para as nossas crianças”, afirmou.
A governadora também anunciou novas entregas para a região, incluindo a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e de uma creche, com recursos de emendas parlamentares e apoio do Governo do Distrito Federal. “Não vai faltar dinheiro para essa UBS e para essa creche. O que vocês podem contar comigo e com o governador Ibaneis Rocha é a continuidade do trabalho. Nós começamos o ano entregando obras e vamos seguir trabalhando todos os dias para atender a população”, declarou.
O administrador regional de Sobradinho, Paulo Izidoro, destacou que o campo já é amplamente utilizado e abriga campeonatos com mais de 20 times inscritos. “Esse campo é um presente para a comunidade. Agora, precisamos do compromisso de todos para cuidar e manter do jeito que está”, concluiu.
