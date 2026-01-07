Transporte irregular de madeira expõe crime ambiental no Gama

Um caminhão que levava toras de madeira sem documentação ou licença ambiental exigida por lei foi abordado por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante patrulhamento na região do Gama na terça-feira (6/1). O transporte é considerado crime ambiental.

No veículo estavam três homens. Durante a fiscalização, foi constatado que aquela era a sétima viagem feita para transportar madeira com destino a uma empresa localizada em Alexânia (GO).

Fiscalização flagra transporte irregular de madeira no Gama (foto: PMDF/Divulgação)

Além da irregularidade ambiental, os militares identificaram outro problema: o motorista não possuía habilitação compatível com o tipo de veículo conduzido. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada era de categoria inferior e estava vencida há cerca de cinco anos.

Diante da situação, o condutor, de 40 anos, foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis. Segundo a polícia, ele não possui antecedentes criminais.

O BPMA reforça que o transporte e a comercialização de produtos florestais sem autorização configuram crime ambiental e destaca que ações de fiscalização são fundamentais para a preservação da fauna e da flora no Distrito Federal.