Obituário: 39 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (8/1):

Campo da Esperança



Antônio José Sobral Carvalho, 64 anos



Aparecida Brito Cunha, 87 anos



Augusto da Conceição Viegas, 89 anos



Benício Ribeiro Barbosa, 56 anos



Conceição Aparecida de Menezes Araújo, 91 anos



Edson Mariano Nunes, 65 anos



Girlene de Sousa Farias, 47 anos



Hermínio Gomes de Oliveira Filho, 80 anos



Jacinto Balbino da Silva, 60 anos



João Mendes da Silva, 79 anos



José Amaro de Farias, 80 anos



José Webster dos Santos Oliveira, 79 anos



Luís Fernando Nascimento de Sousa, 37 anos



Maria Lourdes de Morais, 73 anos



Obey de Sá Nunes, 91 anos



Osiel Simão de Sousa, 86 anos



Pedro Jovito Ferreira, 90 anos



Soraya Edilene Moreira Barbosa, 58 anos

Taguatinga



Arthur Gabriel Gomes da Silva, menos de 1 ano



Flávio Barbosa de Souza, 81 anos



Francisca Pinheiro do Nascimento, 75 anos



Francisco Antônio Batista, 50 anos



Ilson Francisco de Sousa, 77 anos



Isadora Pereira Cardoso, menos de 1 ano



Pedro Júnior Soares Araújo, 36 anos



Redamar da Costa Silva, 83 anos

Gama



Catarina da Costa Vogado, menos de 1 ano



Marcos Alves Ferreira, 69 anos



Maria Socorro de Queiroz, 86 anos



Paulo Alexandre do Nascimento Ribeiro, 45 anos

Planaltina



Henrique de Moura Campos, 39 anos



Osvaldo de Jesus Novais, 63 anos

Brazlândia



Aldo Ferreira Viana Filho, 53 anos

Sobradinho



Euro Eustáquio Alves, 79 anos



Maria Dolores da Rocha Cornélio, 88 anos



Maria Ferreira Couto, 66 anos



Vanessa Luna de Carvalho Machado, 41 anos

Jardim Metropolitano

