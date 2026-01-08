Obituário: 39 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (8/1):
Campo da Esperança
- Antônio José Sobral Carvalho, 64 anos
- Aparecida Brito Cunha, 87 anos
- Augusto da Conceição Viegas, 89 anos
- Benício Ribeiro Barbosa, 56 anos
- Conceição Aparecida de Menezes Araújo, 91 anos
- Edson Mariano Nunes, 65 anos
- Girlene de Sousa Farias, 47 anos
- Hermínio Gomes de Oliveira Filho, 80 anos
- Jacinto Balbino da Silva, 60 anos
- João Mendes da Silva, 79 anos
- José Amaro de Farias, 80 anos
- José Webster dos Santos Oliveira, 79 anos
- Luís Fernando Nascimento de Sousa, 37 anos
- Maria Lourdes de Morais, 73 anos
- Obey de Sá Nunes, 91 anos
- Osiel Simão de Sousa, 86 anos
- Pedro Jovito Ferreira, 90 anos
- Soraya Edilene Moreira Barbosa, 58 anos
Taguatinga
- Arthur Gabriel Gomes da Silva, menos de 1 ano
- Flávio Barbosa de Souza, 81 anos
- Francisca Pinheiro do Nascimento, 75 anos
- Francisco Antônio Batista, 50 anos
- Ilson Francisco de Sousa, 77 anos
- Isadora Pereira Cardoso, menos de 1 ano
- Pedro Júnior Soares Araújo, 36 anos
- Redamar da Costa Silva, 83 anos
Gama
- Catarina da Costa Vogado, menos de 1 ano
- Marcos Alves Ferreira, 69 anos
- Maria Socorro de Queiroz, 86 anos
- Paulo Alexandre do Nascimento Ribeiro, 45 anos
Planaltina
- Henrique de Moura Campos, 39 anos
- Osvaldo de Jesus Novais, 63 anos
Brazlândia
- Aldo Ferreira Viana Filho, 53 anos
Sobradinho
- Euro Eustáquio Alves, 79 anos
- Maria Dolores da Rocha Cornélio, 88 anos
- Maria Ferreira Couto, 66 anos
- Vanessa Luna de Carvalho Machado, 41 anos
Jardim Metropolitano
- Bernardo da Silva Falcão, idade não informada
- Maria de Lourdes Farias da Cunha, 75 anos (cremação)
postado em 08/01/2026 17:32