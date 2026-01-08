InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 39 funerais no DF e no Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 8 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (8/1): 

Campo da Esperança

  • Antônio José Sobral Carvalho, 64 anos
  • Aparecida Brito Cunha, 87 anos
  • Augusto da Conceição Viegas, 89 anos
  • Benício Ribeiro Barbosa, 56 anos
  • Conceição Aparecida de Menezes Araújo, 91 anos
  • Edson Mariano Nunes, 65 anos
  • Girlene de Sousa Farias, 47 anos
  • Hermínio Gomes de Oliveira Filho, 80 anos
  • Jacinto Balbino da Silva, 60 anos
  • João Mendes da Silva, 79 anos
  • José Amaro de Farias, 80 anos
  • José Webster dos Santos Oliveira, 79 anos
  • Luís Fernando Nascimento de Sousa, 37 anos
  • Maria Lourdes de Morais, 73 anos
  • Obey de Sá Nunes, 91 anos
  • Osiel Simão de Sousa, 86 anos
  • Pedro Jovito Ferreira, 90 anos
  • Soraya Edilene Moreira Barbosa, 58 anos

Taguatinga

  • Arthur Gabriel Gomes da Silva, menos de 1 ano
  • Flávio Barbosa de Souza, 81 anos
  • Francisca Pinheiro do Nascimento, 75 anos
  • Francisco Antônio Batista, 50 anos
  • Ilson Francisco de Sousa, 77 anos
  • Isadora Pereira Cardoso, menos de 1 ano
  • Pedro Júnior Soares Araújo, 36 anos
  • Redamar da Costa Silva, 83 anos

Gama

  • Catarina da Costa Vogado, menos de 1 ano
  • Marcos Alves Ferreira, 69 anos
  • Maria Socorro de Queiroz, 86 anos
  • Paulo Alexandre do Nascimento Ribeiro, 45 anos

Planaltina

  • Henrique de Moura Campos, 39 anos
  • Osvaldo de Jesus Novais, 63 anos

Brazlândia

  • Aldo Ferreira Viana Filho, 53 anos

Sobradinho

  • Euro Eustáquio Alves, 79 anos
  • Maria Dolores da Rocha Cornélio, 88 anos
  • Maria Ferreira Couto, 66 anos
  • Vanessa Luna de Carvalho Machado, 41 anos

Jardim Metropolitano

  • Bernardo da Silva Falcão, idade não informada
  • Maria de Lourdes Farias da Cunha, 75 anos (cremação)

