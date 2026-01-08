Homem é preso por manter aves silvestres em cativeiro irregular no DF

Durante a investigação, os militares encontraram três aves silvestres mantidas de forma irregular - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso após ser flagrado mantendo três pássaros silvestres em cativeiro, sem qualquer autorização. O suspeito foi autuado nesta quarta-feira (7/1), pela prática considerada crime ambiental.

A infração foi constatada durante uma fiscalização realizada na Quadra 605, do Recanto das Emas, por equipes do Grupo Tático Ambiental (GTA), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). No local, os policiais identificaram uma gaiola com alçapão em uma residência, o que levou à abordagem e à vistoria do imóvel.

Durante a investigação, os militares encontraram três aves silvestres mantidas de forma irregular. Diante da situação, foi efetuado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 29, caput, inciso III, da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes contra o meio ambiente.

O morador foi autuado na ocorrência e responderá pelo crime ambiental. As aves foram apreendidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, onde passarão por avaliação e receberão o encaminhamento adequado conforme as normas ambientais.

