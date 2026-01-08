Motociclista morre em colisão na EPIA Sul nesta quinta-feira (8/1)

Um motociclista morreu em uma colisão envolvendo um carro e duas motos na manhã desta quinta-feira (8/1), na EPIA Sul (DF-003), na altura do segundo viaduto após o Catetinho, no sentido Plano Piloto.

Um bombeiro militar e uma equipe de ambulância privada prestavam os primeiros socorros a um dos motociclistas, que estava em parada cardiorrespiratória. Em seguida, equipes de socorro do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e de Suporte Avançado de Vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deram continuidade ao atendimento.

Após mais de uma hora de procedimento de reanimação, os sinais vitais da vítima não foram restabelecidos e o óbito foi declarado pelo médico no local. O condutor da outra motocicleta e o motorista do veículo envolvidos também foram atendidos mas não precisaram de transporte para o hospital.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo controle da via, que precisou ter todas as faixas interditadas para o atendimento. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada.

Acidente envolvendo um carro e duas motos interditou totalmente a via na altura do segundo viaduto após o Catetinho (foto: CBMDF/Divulgação)