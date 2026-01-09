Foragido responsável por esquema ilegal de peças de caminhonete é preso

Um esquema de venda ilegal de módulos eletrônicos automotivos foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as investigações, as peças vinham de veículos, principalmente caminhonetes, roubadas no DF, Goiás e Tocantins e eram comercializadas em oficinas do Setor H Norte, em Taguatinga. A segunda fase da operação, realizada nesta sexta-feira (9), prendeu um homem preventivamente, apontado como responsável pela receptação e venda direta dos dispositivos.

O suspeito estava foragido desde outubro de 2025, quando começaram as fiscalizações nas oficinas, feitas pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais em conjunto com o Departamento de Trânsito (Detran). O preso é apontado como o principal articulador do esquema no DF, que movimentava peças de caminhonete de alto valor, com preços estimados entre R$ 8.000 e R$ 15.000.

A prisão do homem foi acompanhada da apreensão de um celular, encaminhado à perícia para extração de dados relevantes para a investigação, e de sete módulos eletrônicos de caminhonete, com origens confirmadas de roubo. O investigado foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional.