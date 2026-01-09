Agências do Trabalhador oferecem mais de mil vagas nesta sexta

As agências do trabalhador no Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 1.023 vagas para a população que procura de uma oportunidade de trabalho, nesta sexta-feira (9/1). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

As maiores remunerações são de R$ 2,8 mil, encontradas em 30 vagas para pedreiro e 10 para pintor de obra no Guará, e de R$ 2,5 mil, disponível em um posto para caseiro no Lago Sul, sendo que em nenhuma há cobrança de experiência.

Além disso, há 120 chances para atendentes balconistas, de padaria e de lanchonete, 80 para auxiliar de limpeza, 30 para ajudante de obras, 20 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, das quais dez são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), 15 para assistente de mídias, 14 para cumim, entre outras. Os salários são a partir de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).