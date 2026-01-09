InícioCidades DF
Agências do Trabalhador oferecem mais de mil vagas nesta sexta

Cadastro para as vagas precisa ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

As empresas contratantes estão localizadas em diversas regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
As agências do trabalhador no Distrito Federal encerram a semana com ofertas de 1.023 vagas para a população que procura de uma oportunidade de trabalho, nesta sexta-feira (9/1). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

As maiores remunerações são de R$ 2,8 mil, encontradas em 30 vagas para pedreiro e 10 para pintor de obra no Guará, e de R$ 2,5 mil, disponível em um posto para caseiro no Lago Sul, sendo que em nenhuma há cobrança de experiência.

Além disso, há 120 chances para atendentes balconistas, de padaria e de lanchonete, 80 para auxiliar de limpeza, 30 para ajudante de obras, 20 para ajudante de carga e descarga de mercadoria, das quais dez são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), 15 para assistente de mídias, 14 para cumim, entre outras. Os salários são a partir de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

