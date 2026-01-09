Fim de semana será de tempo firme e calor no DF, aponta Inmet

O tempo virou! Com predomínio de sol, tempo firme e elevação gradual das temperaturas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica calor e baixa umidade relativa do ar nesta sexta-feira (9/1). As máximas devem variar entre 26°C e 29°C, com aumento progressivo até o domingo, enquanto a umidade pode cair para níveis entre 30% e 40%, principalmente no período da tarde. As condições são previstas ao longo do fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a meteorologista do Inmet, Tatiane Paz o sistema que vinha provocando instabilidades no Distrito Federal já se desconfigurou. “Possivelmente a gente não deve ter chuva nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Agora a gente entrou num cenário mais estável”, explicou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar da presença de algumas nuvens ao longo do dia, a expectativa é de tempo firme. “A gente pode ver sim algumas nuvens mas a chance de configurar chuva expressiva é bem baixa”, afirmou Paz. Ela ressaltou que pancadas isoladas e muito localizadas até podem ocorrer, mas sem volume significativo. “Chuvas grandes muito provavelmente não teremos", comentou.

Com a ausência de instabilidades, o fim de semana deve ser marcado por temperaturas agradáveis e clima propício para atividades ao ar livre. “Vai ser aquele final de semana bom para aproveitar um parque, um clube”, destacou a meteorologista.

Condições do ar

Por outro lado, a atenção se volta para a umidade relativa do ar, que tende a cair, principalmente durante a tarde. Nesta sexta (9), os índices devem ficar em torno de 50%. No sábado, a umidade varia entre 40% e 50%, enquanto no domingo pode ficar ainda mais baixa, entre 30% e 40%. “Ela (umidade) pode ficar um pouco mais preocupante no sentido de quem fica exposto nesse horário, quem gosta de fazer exercício físico. Então a gente pede para se proteger”, alertou.