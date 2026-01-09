PMDF descobre esquema de descarregamento ilegal de madeira nativa

O descarregamento irregular de madeira nativa expôs mais um caso de crime ambiental no Distrito Federal. Dessa vez, em um estabelecimento comercial localizado no SOF Conjunto E, em Planaltina, onde foram encontrados cerca de 15 metros cúbicos de madeira sem qualquer documentação que comprovasse a origem legal do material ou autorização para transporte e armazenamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as toras e tábuas descarregadas, foram identificadas espécies nativas, cuja exploração e comercialização delas dependem de licença específica dos órgãos ambientais. Os responsáveis pelo carregamento não apresentaram nenhuma autorização válida, ato que configura infração ambiental e levanta suspeitas sobre a extração ilegal da madeira no comércio local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A irregularidade foi constatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, durante patrulhamento de rotina na região, nesta quinta-feira (8/1). Ao flagrar a atividade, a equipe policial interrompeu o descarregamento e adotou as medidas previstas em lei.

Os envolvidos foram encaminhados à 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental. O caso será analisado pelas autoridades competentes, que irão apurar a origem da madeira, identificar possíveis responsáveis pela extração irregular e definir as sanções cabíveis.