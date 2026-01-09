Usinas clandestinas de criptomoedas operavam com energia furtada no DF

Um esquema de furto de cabos de internet, telefonia e energia elétrica usado para alimentar usinas clandestinas de mineração de criptomoedas foi desmontado pela Polícia Civil (PCDF) em duas operações deflagradas nesta semana. As estruturas funcionavam em imóveis urbanos e rurais da região de São Sebastião e causavam um prejuízo mensal estimado em R$ 100 mil em energia desviada por unidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A operação foi coordenada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Há 45 dias, os investigadores receberam denúncias sobre o esquema e iniciaram as apurações. No primeiro dia da ação, na quarta-feira (7/1), os policiais encontraram o primeiro imóvel usado como usina de mineração de criptomoedas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No dia seguinte, identificaram o segundo espaço. Segundo o delegado responsável, Ronney Augusto Matsui, em uma delas, foram apreendidos 47 equipamentos de mineração. “Eles (os criminosos) movimentavam, em cada uma, R$ 100 mil em desvio de furto de energia por mês. Os equipamentos apreendidos são avaliados em R$ 5 mil cada”, pontuou.

A polícia identificou o principal suspeito da quadrilha. Trata-se de Roberio de Oliveira Rocha. As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos, inclusive no que se refere a eventual esquema de organização criminosa e lavagem de dinheiro vinculado à destinação da vantagem e comercialização do produto do crime.

A 30ª DP reforça que qualquer informação que possa contribuir com a localização do suspeito e a identificação de demais envolvidos deve ser encaminhada pelos canais oficiais da PCDF, pelo número 197, com garantia de sigilo.

