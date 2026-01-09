Gata atriz de ‘O agente secreto’ ganha troféu Bicho de Ouro

Mais um prêmio para a conta de O agente secreto. Desta vez, a gata Carminha conquistou os críticos e ganhou troféu do Bicho de Ouro com a interpretação das gatas Liza e Eliz. Nas redes sociais, o diretor Kleber Mendonça Filho compartilhou a notícia.

“Hoje O AGENTE SECRETO recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, THE GOLDEN BEAST (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme”, escreveu. O cineasta compartilhou ainda a foto do troféu, uma escultura de um gato com “Liza&Elis, O Agente Secreto”, escrito.

Gata Carminha e o diretor Kleber Mendonça nos bastidores de O Agente Secreto (foto: Reprodução/Instagram )

Carminha é uma gata de 5 anos sem raça definida. A tutora é a especialista em comportamento felino Kamila Alves. Nas redes sociais, a mulher compartilha momentos dela e de outros gatos adotados, além de promover campanhas de adoção. Ela também mostra bastidores da participação da gatinha no longa.

O rosto de Carminha foi duplicado por meio de Imagens Geradas por Computador (CGI). Para fazer Liza e Elis, uma gata de dois rostos, os produtores precisaram colar pontos de CGI no pelo da gata, como mostram imagens compartilhadas por Kamila. A tutora também compartilhou momentos da gatinha com Kleber Mendonça Filho.



