Obituário: 35 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (9/1):
Campo da Esperança
- Antônio Joaquim Gomes Neto, 84 anos
- Antônio Perdomo Suarez, 84 anos
- Caio Lucas Cardoso Silva, 28 anos
- Camilo Lamas da Silva, 71 anos
- Clóvis Serra de Castro Júnior, 79 anos
- Danilo Catunda de Clodoaldo Pinto, 47 anos
- Elzaman Abdao, 90 anos
- Emilson Felipe Vasconcelos, 70 anos
- Eugênia Soares da Rocha, 99 anos
- Francisca Almeida Felinto, 76 anos
- Irael da Mota, 77 anos
- Neise Borba de Azevedo, 93 anos
- Terezinha Cristino Soares Rodrigues, 66 anos
Taguatinga
- Abílio Gomes da Silva, 71 anos
- Amailson Ferreira de Souza, 70 anos
- Ana Mascarenhas de Souza Dias, 88 anos
- Bruna Apolinário Moreira, 32 anos
- Ederico José do Nascimento, 83 anos
- Egídio Borges Barreira, 66 anos
- Elizabete Barbosa Soares, 90 anos
- Iany Pereira dos Santos, 72 anos
- João Amaral da Conceição, 56 anos
- José Belmiro Dantas, 90 anos
- José Ulisses Amarantes Pádua, 55 anos
- Josefa Veloso Jacomo, 78 anos
- Maria do Espírito Santo Resende, 95 anos
- Núbia Mendes dos Santos, 35 anos
- Sérgio Almeida Braga, 60 anos
- Sílvia Maria Cardoso, 66 anos
- Thiago Lima Cardoso, 12 anos
Gama
- Maria Odete Bueno Felix, 79 anos
- Raimunda Ximenes Aragão, 85 anos
- Wander Paiva, 85 anos
Planaltina
- Raimundo Enacleto Elias, 85 anos
Brazlândia
- Aldo Ferreira Viana Filho, 53 anos
