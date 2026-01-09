Obituário: 35 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (9/1):

Campo da Esperança



Antônio Joaquim Gomes Neto, 84 anos



Antônio Perdomo Suarez, 84 anos



Caio Lucas Cardoso Silva, 28 anos



Camilo Lamas da Silva, 71 anos



Clóvis Serra de Castro Júnior, 79 anos



Danilo Catunda de Clodoaldo Pinto, 47 anos



Elzaman Abdao, 90 anos



Emilson Felipe Vasconcelos, 70 anos



Eugênia Soares da Rocha, 99 anos



Francisca Almeida Felinto, 76 anos



Irael da Mota, 77 anos



Neise Borba de Azevedo, 93 anos



Terezinha Cristino Soares Rodrigues, 66 anos

Taguatinga



Abílio Gomes da Silva, 71 anos



Amailson Ferreira de Souza, 70 anos



Ana Mascarenhas de Souza Dias, 88 anos



Bruna Apolinário Moreira, 32 anos



Ederico José do Nascimento, 83 anos



Egídio Borges Barreira, 66 anos



Elizabete Barbosa Soares, 90 anos



Iany Pereira dos Santos, 72 anos



João Amaral da Conceição, 56 anos



José Belmiro Dantas, 90 anos



José Ulisses Amarantes Pádua, 55 anos



Josefa Veloso Jacomo, 78 anos



Maria do Espírito Santo Resende, 95 anos



Núbia Mendes dos Santos, 35 anos



Sérgio Almeida Braga, 60 anos



Sílvia Maria Cardoso, 66 anos



Thiago Lima Cardoso, 12 anos

Gama



Maria Odete Bueno Felix, 79 anos



Raimunda Ximenes Aragão, 85 anos



Wander Paiva, 85 anos

Planaltina



Raimundo Enacleto Elias, 85 anos

Brazlândia

