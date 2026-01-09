InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 35 funerais no DF nesta sexta-feira; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 9 de janeiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal. Em Valparaíso (GO), não houve sepultamentos e cremações

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (9/1): 

Campo da Esperança

  • Antônio Joaquim Gomes Neto, 84 anos
  • Antônio Perdomo Suarez, 84 anos
  • Caio Lucas Cardoso Silva, 28 anos
  • Camilo Lamas da Silva, 71 anos
  • Clóvis Serra de Castro Júnior, 79 anos
  • Danilo Catunda de Clodoaldo Pinto, 47 anos
  • Elzaman Abdao, 90 anos
  • Emilson Felipe Vasconcelos, 70 anos
  • Eugênia Soares da Rocha, 99 anos
  • Francisca Almeida Felinto, 76 anos
  • Irael da Mota, 77 anos
  • Neise Borba de Azevedo, 93 anos
  • Terezinha Cristino Soares Rodrigues, 66 anos

Taguatinga

  • Abílio Gomes da Silva, 71 anos
  • Amailson Ferreira de Souza, 70 anos
  • Ana Mascarenhas de Souza Dias, 88 anos
  • Bruna Apolinário Moreira, 32 anos
  • Ederico José do Nascimento, 83 anos
  • Egídio Borges Barreira, 66 anos
  • Elizabete Barbosa Soares, 90 anos
  • Iany Pereira dos Santos, 72 anos
  • João Amaral da Conceição, 56 anos
  • José Belmiro Dantas, 90 anos
  • José Ulisses Amarantes Pádua, 55 anos
  • Josefa Veloso Jacomo, 78 anos
  • Maria do Espírito Santo Resende, 95 anos
  • Núbia Mendes dos Santos, 35 anos
  • Sérgio Almeida Braga, 60 anos
  • Sílvia Maria Cardoso, 66 anos
  • Thiago Lima Cardoso, 12 anos

Gama

  • Maria Odete Bueno Felix, 79 anos
  • Raimunda Ximenes Aragão, 85 anos
  • Wander Paiva, 85 anos

Planaltina

  • Raimundo Enacleto Elias, 85 anos

Brazlândia

  • Aldo Ferreira Viana Filho, 53 anos

