Trabalhador cai de andaime em galpão da Cidade Estrutural

Após os atendimentos emergenciais, a vítima foi levada para uma unidade de saúde - (crédito: CBMDF)

Um trabalhador caiu de um andaime instalado em um galpão, na SCIA – Cidade Estrutural, na manhã desta sexta-feira (9/1). Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) consciente e orientado, com fratura exposta na perna e suspeita de traumatismo craniano leve.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Carro pega fogo em Vicente Pires e mobiliza bombeiros nesta quinta (8/1)



Ao chegarem ao local do acidente, os socorristas do CBMDF atenderam a vítima de trauma, fazendo a estabilização dos ferimentos. Após o atendimento, o homem foi levado para uma unidade de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O local do acidente ficou sob os cuidados do proprietário. Não há informações sobre a causa da queda.