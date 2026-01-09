Foragido do "saidão" condenado a 78 anos é preso por estupro

A prisão do suspeito foi possível graças a informações repassadas por populares por meio do Disque-Denúncia (197) - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF), por meio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), prendeu Márcio Ferreira dos Santos, apontado como autor de um crime de estupro ocorrido na BR-251. O suspeito estava foragido do sistema prisional desde o último “saidão”, benefício durante o qual deixou de retornar à unidade prisional, apesar de cumprir pena de 78 anos de reclusão por crimes anteriores. Veja:

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em dezembro do ano passado. O autor estava em um estabelecimento comercial quando avistou duas mulheres, de 28 e 35 anos, deixarem o local, em direção a um carro — uma delas oferecia carona à outra. Ele as seguiu e, com uma arma de fogo, rendeu as vítimas e entrou no carro em que elas estavam, obrigando-as a se deslocar até um local ermo, onde ocorreu o crime.

Ainda segundo a polícia, mesmo sob ameaça, as vítimas conseguiram reagir. Durante a ação, elas entraram em luta com o agressor, conseguiram tomar a arma utilizada no crime, a arremessaram em uma área de mata e fugiram. Elas, então, acionaram as autoridades, que iniciaram às investigações.

A prisão do suspeito foi possível graças a informações repassadas por populares por meio do Disque-Denúncia (197). A corporação destacou ainda que até mesmo pessoas próximas ao autor colaboraram com o trabalho policial, contribuindo para a identificação do paradeiro e a captura do responsável pelo crime.

Márcio Ferreira dos Santos foi encaminhado ao sistema prisional e regrediu para o regime fechado de cumprimento de pena.