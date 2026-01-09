Três hospitais do DF estão entre os 100 melhores hospitais públicos do país

O Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) foi um dos hospitais públicos incluídos na lista. (Crédito: Divulgação/Secretaria de Saúde) - (crédito: Divulgação: Secretaria de Saúde)

Por Luiz Francisco*

O Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), o Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, e o Hospital Universitário de Brasília (HUB) estão na lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) em parceria com a OPAS-OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

O levantamento é inédito e aponta a relação de finalistas que integram os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. A lista considera os serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência completa do Sistema Único de Saúde (SUS), sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde.

A seleção inclui hospitais gerais e especializados em certas áreas de saúde (cardiologia, maternidade, ortopedia e oncologia), todos com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Ministério da Saúde, entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Para o levantamento de dados, foram aplicados critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados, dentre outros.

São Paulo foi o estado com mais quantidade de hospitais na lista, com 30 unidades. O Distrito Federal tem a mesma quantidade de hospitais que os estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Minas Gerais, com três unidades cada.

A partir da lista inicial, será feito um ranking dos 10 melhores entre os 100 indicados. O levantamento será revelado em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, uma iniciativa feita pela Ibross, em conjunto com as quatro entidades.