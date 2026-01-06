Secretaria de Saúde repassa R$ 15 milhões para o Hospital da Criança

Após determinação da Justiça do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou que deve fazer o pagamento de R$ 69 milhões para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) até o prazo estipulado, nesta quarta-feira (7/1). Desse montante, foram pagos R$ 15 milhões nessa segunda-feira (5/1), segundo afirmou a pasta.

Com um déficit estimado em R$ 118 milhões pelo Ministério Público do DF, o Hospital da Criança vinha operando com atraso nas parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a parcela de janeiro de 2026, no valor de R$ 33 milhões, tem pagamento previsto para esta semana.

A decisão judicial ocorreu na tentativa de evitar o fechamento de novos leitos de UTI pediátrica do hospital. A falta de recursos do HCB resultou na suspensão de 65 leitos de internação, 14 leitos de UTI, totalizando 24 leitos de UTI pediátrica fechados, além da suspensão do pagamento de férias dos trabalhadores, entre outras medidas de contingência, conforme documento encaminhado ao MPDFT.