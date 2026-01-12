Eixão do Lazer: espaço democrático com música, gastronomia e diversão

O fim de semana no Distrito Federal foi de sol forte e céu aberto. Durante a tarde de ontem, os termômetros chegaram aos 30°C e não houve registro de chuvas expressivas, assim como no sábado. Após uma semana marcada por tempo chuvoso e ventania, os brasilienses puderam aproveitar um domingo ensolarado ao som do Choro no Eixo, no tradicional Eixão do Lazer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mãe em tempo integral, Bianca Lázaro, 32, curtiu o dia ao lado das filhas Ayla, 1 ano, e Kaya, 5. "De duas a três vezes no mês, pelo menos, estamos aqui no Eixão do Lazer", afirmou a moradora do Sudoeste. "O tempo ensolarado neste fim de semana foi um alívio. A gente já tinha decidido que viria para cá, mesmo debaixo de chuva. Então, esse sol foi um respiro", destacou.

"Está sendo ótimo para sair de casa, respirar o ar puro da natureza e ver essa galera reunida aqui", continuou. Nascida no estado de São Paulo, Bianca defendeu a importância de espaços democráticos na capital, como é o caso do Eixão do Lazer. "Eu digo para todos os meus amigos que vêm me visitar que Brasília é a cidade mais cultural do país", contou.

"Justamente por termos a possibilidade de ocupar as áreas públicas, o que faz com que a beleza da nossa capital esteja bem aqui. Isso mostra para todo o nosso país o que é uma área pública bem ocupada e bem cuidada. Se você passar por aqui amanhã, esse mesmo local vai estar limpo e funcionando normalmente", elogiou.

Também frequentadora do Eixão do Lazer, Vanessa Lima, 29, curtiu o Choro no Eixo pela primeira vez na tarde de ontem. "Estou achando incrível. Geralmente venho para caminhar e pegar um sol, nunca tinha parado aqui e hoje vim só para isso. Está sendo muito legal", celebrou a moradora de Vicente Pires, que entoou todas as faixas tocadas pelos músicos que animavam o espaço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Recém-chegada da praia, a psicóloga também celebrou o bom tempo do fim de semana. "Eu não estava em Brasília, estava viajando, e no dia em que eu cheguei, choveu. Eu fiquei pensando: "Não, não acredito, não era isso que eu queria", riu. "Mas aí veio esse sol e tivemos o fim de semana perfeito", declarou Vanessa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as altas temperaturas no DF devem permanecer pelo resto da semana. Entre hoje e quinta-feira, a máxima varia entre 29°C e 31°C. No entanto, há previsão de chuvas isoladas até quarta.







