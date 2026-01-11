Morre o jornalista Edson Chaves Filho, conhecido como Chavinho

Edson Chaves é conhecido por extensa carreira na área de comunicação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Amigos e familiares se despedem, na manhã deste domingo (11/1), do jornalista Edson Chaves Filho, conhecido como Chavinho. Com passagem por inúmeros veículos de comunicação, o profissional acumulava experiências nas áreas de reportagem, produção e edição de textos, além de assessoria de imprensa. A notícia da morte foi confirmada pela ex-mulher, também jornalista, Izabel Machado, pelas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Chavinho fez pós-graduação em Gestão da Comunicação nas Organizações pelo UniCEUB e trabalhou nos jornais O Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil, Correio do Povo, Zero Hora, Diário Catarinense e Gazeta Mercantil e Rádio Guaíba.

Leia também: Conheça os prédios que contam a história de Brasília antes da inauguração

Edson Chaves também foi assessor de Comunicação Social na Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Descrito por colegas como um profissional cuidadoso, ágil e rigoroso no trato com a língua portuguesa, ele atuava, há dois anos, como assessor de comunicação social no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em sua biografia no Instagram, Chavinho deixava claro o amor pela família e pelo time do coração, o Internacional. "Amor: filhas, netinho e família; Paixões: Inter, Beatles, vinhos". O jornalista tinha 72 anos e lutava contra um câncer de pâncreas há quase dois anos. Ele faleceu na última sexta-feira (9). Deixa as filhas Ana Eliza Chaves, Priscila Sigwalt Kronemberger e Mayra Sigwalt Chaves, e um neto, Erik, de 3 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular