adoção responsável

Fofura! Filhotes resgatados no DF esperam por uma família; veja como adotar

Seis cachorrinhos de porte pequeno já estão vacinados e prontos para adoção; interessados podem entrar em contato diretamente com a protetora

Max, Mingau, Mike, Luna, Will e Nina aguardam por uma família - (crédito: Arquivo pessoal)
Uma história de acolhimento ocorrida em uma parada de ônibus no Recanto das Emas ganhou um desdobramento inesperado. Após ser resgatada pela produtora cultural Rosana Cornélio, 34 anos, e seus três filhos, a cadela Preta foi levada para a casa da família, onde descobriram sua gestação. Agora, com apenas um mês de vida, os seis filhotes — Max, Mingau, Mike, Luna, Will e Nina — já esbanjam charme e estão prontos para conquistar um lar definitivo.

O resgate aconteceu quando a família notou a cadela seguindo-os após um gesto de carinho. Ao ser abrigada na casa da mãe de Rosana, o aumento de peso chamou a atenção, e o veterinário confirmou a vinda dos bebês. Com a mãe já encaminhada para um novo lar, a missão agora é conseguir uma família para cada um dos filhotes, que são de porte pequeno, estão vacinados e convivem bem com outros animais.

Quem tiver interesse em oferecer um lar responsável para um dos cães deve entrar em contato com Rosana pelo telefone (61) 98105-9071. Veja as imagens dos filhotes: 

  • Max, Mingau, Mike, Luna, Will e Nina aguardam por uma família
Por Letícia Mouhamad
postado em 11/01/2026 17:42
