Fofura! Filhotes resgatados no DF esperam por uma família; veja como adotar

Uma história de acolhimento ocorrida em uma parada de ônibus no Recanto das Emas ganhou um desdobramento inesperado. Após ser resgatada pela produtora cultural Rosana Cornélio, 34 anos, e seus três filhos, a cadela Preta foi levada para a casa da família, onde descobriram sua gestação. Agora, com apenas um mês de vida, os seis filhotes — Max, Mingau, Mike, Luna, Will e Nina — já esbanjam charme e estão prontos para conquistar um lar definitivo.

O resgate aconteceu quando a família notou a cadela seguindo-os após um gesto de carinho. Ao ser abrigada na casa da mãe de Rosana, o aumento de peso chamou a atenção, e o veterinário confirmou a vinda dos bebês. Com a mãe já encaminhada para um novo lar, a missão agora é conseguir uma família para cada um dos filhotes, que são de porte pequeno, estão vacinados e convivem bem com outros animais.

Quem tiver interesse em oferecer um lar responsável para um dos cães deve entrar em contato com Rosana pelo telefone (61) 98105-9071. Veja as imagens dos filhotes:



































