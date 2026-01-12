Projeto Karatê Solidário abre inscrições para 200 crianças e adolescentes

O Projeto Social Uruma-kan Karatê Solidário está com inscrições abertas para 200 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, em Samambaia. A iniciativa, que existe desde 2021, convida novos alunos a aprenderem golpes e técnicas, mas também o desenvolvimento do caráter, do autocontrole, da disciplina e da superação pessoal.

O projeto conta com o apoio da comunidade e o envolvimento das próprias famílias com oferecimento de aulas gratuitas. As aulas acontecem de segunda a sábado, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os dias, horários e locais são definidos de acordo com a formação das turmas, respeitando a realidade e a disponibilidade de cada família. O objetivo é assegurar o acesso ao esporte e aos valores do karatê de maneira inclusiva e organizada.

Com mais de 50 anos de existência no DF, o projeto foi fundado pelo Shihan Jackson Sensei, 8º Dan, conhecido como o “Sensei da garotada”. Em Samambaia, onde atua há quase quatro anos, o Uruma-kan Karatê Solidário já revelou atletas medalhistas em competições locais e em outras nacionais, alcançando inclusive convocações para a Seleção Brasileira de Karatê, pela CBKS / JKS Brasil.

À frente do projeto em Samambaia está o sensei Daniel Paraguassu, de 44 anos. Ele destaca que as maiores conquistas não estão apenas nos pódios. “Mais do que medalhas, celebramos a evolução humana. Nossos alunos melhoraram na escola, fortaleceram a autoestima, venceram a ansiedade e a depressão e passaram a acreditar mais em si mesmos. Tudo isso através do esporte e dos valores do karatê”, afirma.

Para fazer a inscrição, basta entrar em contato pelo telefone 61 98634-1200 e solicitar o formulário de inscrição.