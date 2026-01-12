Rede pública de saúde do DF contará com novos equipamentos hospitalares

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), realizou, nesta segunda-feira (12/1), a entrega de novos equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde, com foco no reforço da assistência oftalmológica e no tratamento de pacientes renais. Ao todo, foram entregues 36 equipamentos para a área de oftalmologia, além de 75 novos sistemas de hemodiálise.

Segundo Celina, a ampliação permitirá dobrar os turnos de funcionamento e modernizar completamente o parque tecnológico. “Hoje temos dois turnos de hemodiálise e vamos conseguir fazer quatro, trocando todo o maquinário e ampliando o atendimento. Isso traz mais eficiência no tratamento, aumenta o número de leitos de UTI com suporte de hemodiálise e reduz custos com serviços terceirizados”, afirmou.

A governadora em exercício ressaltou ainda que os investimentos fazem parte de um processo de modernização da rede pública de saúde e estão associados a obras estruturais em andamento. “É uma entrega muito importante, principalmente no Hospital de Taguatinga, onde estamos fazendo uma reforma e, até o fim do mês, vamos inaugurar um novo centro de hemodiálise. Esses equipamentos serão distribuídos por toda a rede, como os hospitais de Sobradinho e do Gama, mas Taguatinga terá o maior centro de hemodiálise do Centro-Oeste”, disse.

Na área de oftalmologia, oito oftalmoscópios binoculares indiretos foram incorporados à rede. Os equipamentos, utilizados para avaliação detalhada da retina, tiveram investimento de R$ 63 mil e foram distribuídos entre os hospitais regionais de Taguatinga (HRT), Asa Norte (HRAN), Gama (HRG), Materno Infantil de Brasília (HMIB), Guará (HRGu) e Sobradinho (HRS).

Também foram entregues dois topógrafos de córnea, ao custo de R$ 107 mil. Os aparelhos produzem um mapeamento tridimensional detalhado da superfície da córnea, sendo essenciais para o diagnóstico de doenças como o ceratocone, adaptação de lentes de contato e planejamento de cirurgias refrativas e de catarata. As unidades foram destinadas aos hospitais regionais de Taguatinga e da Asa Norte.

Outro reforço importante foi a entrega de 13 colunas pantográficas oftalmológicas, com investimento de R$ 96.850 mil. Os equipamentos foram distribuídos entre os hospitais de Taguatinga, Asa Norte, Gama, HMIB, Guará, Sobradinho, Região Leste (Paranoá-HRL) e Ceilândia (HRC). Além disso, 13 cadeiras otorrinolaringológicas, avaliadas em R$ 121.550 mil, também passaram a integrar a estrutura dessas mesmas unidades, contribuindo para maior conforto dos pacientes e melhor ergonomia para os profissionais durante os atendimentos.

Na área de alta complexidade, a rede pública recebeu 75 novos sistemas de hemodiálise, com investimento de R$ 4,7 milhões. Os equipamentos foram distribuídos principalmente entre os hospitais de Taguatinga, Gama e Sobradinho, além das unidades da Asa Norte e da Região Leste, no Paranoá.