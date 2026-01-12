GDF entrega novos veículos para reforçar atendimento itinerante de saúde

"Desde 1980 não houve uma compra como essa", disse a governadora. - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

A governadora em exercício Celina Leão (PP) anunciou, nesta segunda-feira (12/1), a entrega de mais de 50 novos veículos, entre 20 vans, 30 caminhões e um ônibus adaptado para atendimento ginecológico. A frota vai reforçar o atendimento nas unidades de saúde e ampliar a assistência itinerante.

Segundo a governadora, a renovação da frota acompanha os investimentos recentes na modernização do parque tecnológico da saúde, especialmente nas áreas de hemodiálise e oftalmologia. “Além da troca do parque tecnológico, nós também estamos renovando toda a frota de veículos, inclusive comprando equipamentos que sequer existiam mais. Desde 1980, não houve uma compra como essa”, afirmou.

De acordo com a governadora, os novos veículos incluem caminhões de grande porte, que serão destinados às unidades de saúde, caminhões médios, vans e um ônibus adaptado como consultório de rua para atendimento ginecológico. “Estamos entregando um consultório de rua para mulheres, com atendimento ginecológico. Esse consultório já está pronto e vamos definir o cronograma para levar esse serviço a quem mais precisa”, disse.

Celina Leão destacou ainda que a iniciativa tem como objetivo melhorar a infraestrutura da saúde pública e garantir mais eficiência no atendimento direto à população. “É uma renovação completa, tentando atender melhor e fortalecer a nossa rede pública para que o atendimento seja mais eficaz lá na ponta, especialmente para quem mais precisa”, concluiu.



