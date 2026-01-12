Celina Leão anuncia centro de tecnologia neuromotora integrado ao SUS

Foi assinado, de forma simbólica, na manhã desta segunda-feira (12/1), a implantação de um Centro de Tecnologia de Reabilitação Neuromotora no Distrito Federal, voltado para o desenvolvimento e a pesquisa de exoesqueletos inteligentes. A iniciativa também visa ser integrada à rede pública de saúde e ao Instituto de Gestão Estratégia do DF (IgesDF), voltada à reabilitação de pessoas com doenças neuromotoras, lesões medulares e sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O investimento total é de R$ 2.912.000.

Durante o evento, a governadora em exercício Celina Leão destacou que a iniciativa vai além do investimento em pesquisa científica e simboliza o compromisso do governo em levar o que há de mais moderno para o SUS. “Não é só um investimento em pesquisa. É garantir que a nossa rede pública tenha o que existe de melhor em tecnologia de reabilitação, algo que hoje é extremamente raro no Brasil”, afirmou.

Segundo a governadora, o planejamento do GDF é estruturar um centro integrado de reabilitação capaz de atender pacientes que não têm acesso à rede privada. “Muitas pessoas conseguem fazer reabilitação em clínicas particulares, mas quem não consegue precisa do Estado. A ideia é montar um centro robusto, que traga dignidade, autonomia e qualidade de vida para essas pessoas”, disse.

O projeto será liderado pelo Laboratório de Automação e Robótica da Universidade de Brasília (Lara-UnB). A iniciativa ainda conta com uma parceria com o Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB), Hospital de Base e Hospital de Apoio.