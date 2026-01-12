Homem armado invade casa e morre após confronto com a PM

Homem armado invade casa e morre após confronto com a PMDF em Taguatinga - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite deste domingo (11/1), durante uma ocorrência de invasão de domicílio na QNL 18, Conjunto C, em Taguatinga. Segundo a corporação, o suspeito estava armado com uma faca e teria atacado um policial durante a abordagem.

De acordo com a PMDF, equipes do GTOP 22 Alfa e Bravo, do 2º Batalhão, foram acionadas por volta das 23h30, após a denúncia de que um homem desconhecido havia invadido uma casa, inicialmente com informação de que estaria armado com uma arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram cerco tático na região. Enquanto uma equipe avançou pelo Conjunto B, a outra se posicionou pelo Conjunto C. Na via pública, moradores relataram que o homem havia tentado fugir pelos telhados das casas após causar danos materiais no imóvel invadido.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito aparentava estar sob efeito de entorpecentes e portava uma faca. A PMDF informou que as equipes localizaram o homem escondido em uma residência e iniciaram a abordagem, com identificação policial e ordens verbais para que ele largasse a faca. Os comandos, no entanto, não foram obedecidos.

Durante a intervenção, o homem teria saído do cômodo onde estava escondido e avançou contra os policiais, desferindo golpes de faca. Um sargento foi atingido no braço esquerdo. Ainda segundo a PMDF, diante do risco iminente à integridade da equipe, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo para conter a agressão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e constatou o óbito do invasor no local. A área foi isolada e preservada para os trabalhos da perícia.

De acordo com a polícia, o homem possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, ameaça e receptação.