Corpo encontrado carbonizado estava no banco traseiro do carro

O corpo encontrado carbonizado no interior de um carro estava no banco de trás do veículo, segundo informaram o Corpo de Bombeiros. O cadáver foi localizado na tarde desta segunda-feira (12/1), no Parque Nacional de Brasília, a 2km do Assentamento Santa Luzia, na Estrutural.

Segundo o tenente Eber Silva, do CBMDF, os bombeiros receberam o chamado às 12h17 para uma ocorrência de incêndio em veículo. Só depois de conterem as chamas, os militares encontraram o corpo no banco de trás do Jeep Renegade.

“Foram mobilizadas três viaturas e cerca de 10 militares para a atuação. O combate ao fogo durou cerca de 30 minutos”, detalhou o tenente. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Ainda não há identificação da vítima.

