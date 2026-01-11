Como ocorrem as buscas noturnas por crianças em mata no Maranhão

A força-tarefa conta com cerca de 200 policiais das forças de segurança - (crédito: PMMA)

Os membros das forças de segurança empenhados nas buscas dos irmãos Ágata Isabelle, 6 anos e Allan Michael, 4, desaparecidos no povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, traçaram uma estratégia para intensificar a caçada noturna.

As crianças desapareceram no domingo (4/1), depois de saírem para brincar. O primo delas, Wanderson Kauã, 8, estava junto. Ele foi encontrado e resgatado com vida na quarta-feira (7/1), mas estava fraco, debilitado e abatido.

Neste sábado (10/1), as buscas entraram no sétimo dia. A repercussão, gravidade e mobilização fez o governo do Maranhão acionar o reforço de 22 militares dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) do Exército, que chegaram ao município hoje.

As táticas da operação noturna também foram ajustadas. As forças de segurança montaram duas bases operacionais em pontos estratégicos: uma no povoado; e a outra próximo ao ponto onde Wanderson foi encontrado.

O Correio apurou com fontes militares que participam da operação que as buscas no período da noite ocorrem mediante o recebimento de informes. Quando uma informação chega às bases, uma equipe especializada de cerca de 60 policiais se desloca à área de mata fechada para checagem.

Nesta tarde, em entrevista ao Correio, o prefeito do município, Roberto Costa (MDB), disse que a região dispõe de fazendas, rios e lagos. Há áreas de difícil acesso onde a entrada é mais complexa e, por isso, o que exige das equipes novas estratégias. Segundo o prefeito, são usados drones, helicópteros, lanchas e outros equipamentos.

Vestígios

Durante as buscas, policiais encontraram fezes humanas e rastro de pegada supostamente infantil em um raio de 5km do povoado. A informação foi repassada pela Polícia Militar do Estado do Maranhão (PMMA) ao Correio.

Os fragmentos de fezes serão analisados. Segundo a PM, havia três pegadas supostamente de uma criança.

O chefe da Segurança Pública afirmou que o trabalho soma 130 horas ininterruptas. A força-tarefa conta com cerca de 200 policiais das forças de segurança. “Hoje, temos entre 400 e 500 pessoas mobilizadas, somando efetivo policial, equipes da prefeitura, voluntários e, agora, o Exército.”