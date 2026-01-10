Polícia encontra pegadas infantis a 5km de onde crianças desapareceram

Os irmãos Ágata Isabelle, 6 anos, Allan Michael, 4, saíram de casa junto ao primo Wanderson Kauã, 8, no domingo (4/1) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Durante as buscas pelas duas crianças desaparecidas no povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, policiais encontraram fezes humanas e rastros de pegadas supostamente infantis em um raio de 5km do povoado. A informação foi repassadas ao Correio pela Polícia Militar do Estado do Maranhão (PMMA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os irmãos Ágata Isabelle, 6 anos, Allan Michael, 4, saíram de casa com o primo Wanderson Kauã, 8, no domingo (4/1). Segundo os familiares, as crianças foram brincar na região, mas não foram mais vistos. Na quarta-feira (7/1), Wanderson foi encontrado e resgatado com vida, mas estava fraco, debilitado e abatido.

Leia também: Operação de buscas por crianças no Maranhão ultrapassa 130 horas



Os fragmentos de fezes serão analisados. Segundo a PM, havia apenas três pegadas supostamente de uma criança.

Ao Correio, o chefe da Segurança Pública afirmou que o trabalho soma 130 horas ininterruptas. A força-tarefa contava com cerca de 200 policiais das forças de segurança. “Hoje, temos entre 400 e 500 pessoas mobilizadas, somando efetivo policial, equipes da prefeitura, voluntários e, agora, o Exército.”

Leia também: O que se sabe sobre o desaparecimento de crianças em mata no Maranhão



Vinte e dois militares dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) do Exército se deslocaram ao município para auxiliar no serviço. Além disso, participam outros 15 policiais do Batalhão Ambiental, vindos de São Luís. “Também houve reforço tecnológico, com a chegada de novos drones”, disse o secretário.

Leia também: Professor de dança desaparece em Cabo Frio após marcar encontro



O Correio conversou com o prefeito do município, Roberto Costa (MDB), que detalhou a região onde as buscas são concentradas. A área é de mata extensa e fechada, com rio, lagos e cercada por fazendas. “São usados drones, helicópteros, cães farejadores. As buscas ocorrem de forma ininterrupta, quase que 24 horas por dia”, afirmou.